Atalanta, Freuler: «Finale PSG? Ho rivisto la partita. Testa al Midtjylland»

Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Midtjylland

Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Midtjylland.

COPENAGHEN – «Era una partita che potevamo vincere, ma alla fine siamo stati eliminati. Le squadre danesi sono tatticamente e fisicamente molto forti. Abbiamo preparato al meglio la sfida, ma vediamo domani in campo».

FINALE PSG – «Ho rivisto la partita, ma da un certo punto in poi devi guardare in avanti. Oggi siamo qui in Danimarca, domani ci aspetta una partita importante: se pensiamo a tre mesi fa vuol dire che non ci siamo preparati bene».

OBIETTIVO – «È difficile dirlo, ti devi porre obiettivi ma rimangono quelli di gruppo. Domani c’è la Champions, vogliamo vincere: gli obiettivi rimangono tra noi».

TIFOSI – «Ci manca tanto giocare davanti ai nostri tifosi, è una cosa che ci manca molto».