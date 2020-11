Atalanta, Gasperini abbandona la difesa a 3? La svolta del tecnico

Potrebbe cadere un dogma storico della carriera di Gian Piero Gasperini: il tecnico, infatti, potrebbe abbandonare la difesa a 3

Potrebbe cadere un dogma storico delle convizioni tattiche di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta sta faticando forse più di quanto ci si aspettasse e lo schieramento a 3 in difesa risulta a volta meno efficace.

Come riporta Tuttosport, Gasperini starebbe pensando ad un cambio di stile adottando la difesa a 4: una prima mossa si è già vista contro l’Ajax e non è da escludere che questa soluzione possa essere attuata anche in seguito.