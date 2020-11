Atalanta, Gasperini avverte il Liverpool: «Non sempre vincono i più forti» – VIDEO

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool. Le sue parole.

«Il livello di difficoltà è simile, sono due squadre che si avvicinano molto nei valori. Hanno però dei modi differenti di giocare. Per noi è un’opportunità per misurarci con i migliori per capire quanto siamo competitivi. Abbiamo acquisito delle esperienze che sono diventati utili anche in campionato. Nel calcio non sempre i più forti vincono, anche se sei meno forte riesci a fare risultato. È quello che ci auguriamo di poter fare».