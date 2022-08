Atalanta, Gasperini: «Non so quale sia l’obiettivo, non è la rosa che mi aspettavo»

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa su quel che sarà l’imminente avvio di stagione

Come al solito senza peli sulla lingua Gian Piero Gasperini che ha fatto il punto sulla situazione dell’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Non so qual è l’obiettivo dell’Atalanta, vediamo giocando e strada facendo, c’è un mercato ancora molto aperto. Queste sono le date del mercato che impediscono di avere una situazione più definita. Non è la rosa che mi aspettavo, gli obiettivi erano sicuramente diversi, anche se la società si è impegnata tantissimo c’è la sensazione che il mercato parta adesso. Alcune società si sono rinforzate, per altre il mercato parte adesso».