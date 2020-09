Atalanta, Gasperini elogia Miranchuk: «Calciatore di livello assoluto»

L’allenatore dell’Atalanta ha parlato del valore del neo acquisto Miranchuk

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa commentando anche l’arrivo in nerazzurro di Miranchuk.

«È bravo e giovane. Un bel rinforzo di livello assoluto. È stato individuato come un giocatore che va a sostituire la defezione di Ilicic. Miranchuk non è il suo vice, ma è arrivato per sostituirlo. È una figura che volevo già l’anno scorso, abbiamo tamponato l’assenza di Ilicic fino a un certo punto. Miranchuk ha un infortunio da valutare, non dovrebbe portargli via più di qualche settimana: non dobbiamo aspettarci un impatto immediato».