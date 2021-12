Atalanta, Gasperini: «In una settimana tre impegni notevoli, ma siamo pronti»

Le parole di Gian Piero Gasperini nel pre partita della sfida fra Verona e Atalanta. Le dichiarazioni del tecnico a DAZN

COMPLIMENTI – «Arrivano da persone con cui ho lavorato, sto ricevendo tanti complimenti. Ringrazio anche Tudor, per me sono i migliori complimenti. Qualcosa di buono è stato fatto».

PASALIC – «Giocando ogni tre giorni ci sono scelte da fare anche sotto questo aspetto. Noi possiamo avere ora la rosa a disposizione, tranne Gosens e Malinovskyi. Abbiamo giocatori di valore, abbiamo i cinque cambi che però hanno stravolto la gestione di gare e formazioni. Cerchiamo di agire in base a questo».

MURIEL – «Gioca perchè è in un momento fantastico. Ha ripreso bene dopo un periodo difficile e lo ha fatto vedere. Sabato eravamo a Napoli, giovedì abbiamo giocato con il Villarreal, in una settimana tre impegni notevoli. Il Verona ha avuto modo di lavorare per tutta la settimana, ma noi oggi metteremo il nostro spirito in campo».