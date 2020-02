Atalanta, Gasperini: «Nessuno ha questo entusiasmo in Italia»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo la vittoria in rimonta contro la Roma: ecco le sue parole

GASPERINI – «Pasalic? Ci sono dei momenti diversi della partita che dipendono anche dall’avversario. E’ chiaro poi che se fa gol dopo 19 secondi questo è casuale ma la cosa importante è ritrovare l’equilibrio giusto dentro al campo. Non ci sono tanti esempi in Italia di questo entusiasmo. Sarà cosi anche mercoledì al San Siro, una città che si sposta. Dà una spinta a tutti, a me e ai ragazzi. E’ una benzina in più da spendere».