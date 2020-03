Atalanta, Gasperini: «Queste prestazioni ci danno una grande forza»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la strepitosa vittoria contro il Lecce. Le parole del tecnico

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la strepitosa vittoria contro il Lecce, match finito per 2-7. Le parole del tecnico dell’Atalanta.

SQUADRA – «Atalanta impressionante? Questo aspetto è quello che ci inorgoglisce di più. Questa è una squadra che è capace sempre di fare il suo gioco, poi nel secondo tempo non abbiamo perso concentrazione. In più tolgo Ilicic e Gomez, metto Malinovskyi e Muriel e questi segnano perchè hanno voglia di mettersi in mostra. È molto positivo. Questo tipo di prestazioni ci danno molta forza. Vogliamo almeno ripetere il nostro girone d’andata».

DIFETTI – «Noi mettiamo in preventivo tutto. Siamo un po’ distratti quando andiamo in vantaggio, infatti le maggiori difficoltà le abbiamo avute a risultato acquisito. Sappiamo benissimo come cambiamo quando siamo in vantaggio e questo regolarmente lo paghiamo. Non riusciamo ad addormentare la partita. Di contro abbiamo una grande capacità di ripartire sulle nostre conoscenze».

SCUDETTO – «E’ difficile. Forse noi perdiamo qualche partita di troppo. Giocare per lo scudetto bisogna fare 85-90 punti. Io cerco di portare la squadra ogni anno un po’ più in su. Siamo passati dai 72 punti del primo anno, al quarto e al terzo posto. Per lottare per lo scudetto servirebbe altro. Juve, Inter, Lazio e se volete anche il Napoli hanno la continuità e il fattore campo superiore alla nostra».