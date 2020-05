Atalanta, Gasperini sorride: in quarantena lavoro positivo da parte dei giocatori

Ieri l’Atalanta è tornata ad allenarsi al centro sportivo: Gian Piero Gasperini ha ritrovato tutti i giocatori in buona forma

Gian Piero Gasperini può sorridere. Ieri l’Atalanta è tornata a faticare al centro sportivo (allenamenti individuali e facoltativi ma c’erano tutti) e il tecnico ha ritrovato i giocatori in buona forma. Spiega la Gazzetta dello Sport: Ieri promozione collettiva con giudizi dal «sei politico» in su: i compiti a casa – chi più e chi meno – li hanno fatti tutti, e anche bene.

Nessuno è disposto a far appassire la grande condizione fisica raggiunta prima dello stop. Anzi. Non è ancora tempo della prova bilancia, rinviata a data da destinarsi, ma non sono segnalati clamorosi sovrappeso. Qualcuno, ad esempio il Papu, sarebbe addirittura dimagrito.