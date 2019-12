Atalanta, Gasperini: «Vittoria? Era destino. Fino al 3° gol non ero sereno»

Le parole di Gian Piero Gasperini dopo l’impresa dell’Atalanta in Champions League, vittoriosa contro lo Shakhtar Donetsk

Gian Piero Gasperini, condottiero dell’Atalanta dei record, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’impresa che è valsa un posto agli ottavi di Champions League. Ecco le dichiarazioni dopo il termine del match contro lo Shakhtar Donetsk.

«Fino al terzo gol non ero tranquillo. E’ stato un gran risultato, siamo contenti per tutta Bergamo e per il calcio italiano. C’era bisogno di credibilità in campo internazionale. Era complicato dopo la beffa dell’andata, c’è un po’ di destino in questa vittoria. La Champions ci ha dato tanto. Abbiamo fatto la storia? Queste occasioni vanno colte, lo abbiamo fatto soffrendo».