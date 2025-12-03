Atalanta Genoa, De Rossi: «La squadra deve ancora migliorare. Il rosso ha sicuramente condizionato la partita. Sulle risposte dei ragazzi...»

Atalanta Genoa, De Rossi ha parlato in conferenza stampa analizzando la sconfitta del Grifone contro la Dea. Ecco le sue parole

Nel post partita di Atalanta Genoa, Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa. Alcune delle sue parole.

PARTITA – «I ragazzi mi sono piaciuti. Ci sono state letture importanti, ma dobbiamo continuare ancora a crescere e migliorare. In una sfida simile è normale che l’espulsione ha condizionato tutto».

RISPOSTE – «Serviva l’intensità giusta, ma avevamo bisogno anche di far rifiatare qualcuno. Giocare in 10 contro di loro è sempre molto difficile. Ora guarderò la sfida per capire dove abbiamo sbagliato».