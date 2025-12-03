Genoa News
Atalanta Genoa, De Rossi: «La squadra deve ancora migliorare. Il rosso ha sicuramente condizionato la partita. Sulle risposte dei ragazzi…»
PARTITA – «I ragazzi mi sono piaciuti. Ci sono state letture importanti, ma dobbiamo continuare ancora a crescere e migliorare. In una sfida simile è normale che l’espulsione ha condizionato tutto».
RISPOSTE – «Serviva l’intensità giusta, ma avevamo bisogno anche di far rifiatare qualcuno. Giocare in 10 contro di loro è sempre molto difficile. Ora guarderò la sfida per capire dove abbiamo sbagliato».
