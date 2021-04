Atalanta, Gomez: «Non mi sarei mai aspettato che sarebbe andata così»

Gomez racconta il suo addio all’Atalanta: ecco le parole dell’argentino passato a gennaio al Siviglia. Le sue dichiarazioni

Papu Gomez, intervistato da ElDesmarque, parla del suo addio all’Atalanta.

DIFFICILE LASCIARE L’ATALANTA – «Ovviamente. Non avrei mai immaginato che sarebbe accaduta una cosa del genere. Sono le cose che la vita ti riserva, situazioni che possono accadere in qualsiasi ambito lavorativo. Si possono avere discussioni o divergenze, nel mio caso con l’allenatore. Ognuno va per la propria strada, è così in ogni lavoro».

SIVIGLIA – «Ho parlato con Monchi principalmente. C’era la possibilità che il club potesse fare uno sforzo per me. Ho avuto grandi offerte dalla MLS, ma non era mia intenzione andarci adesso. Posso ancora competere ad alti livelli in un campionato importante come quello spagnolo. Il mio obiettivo era restate in Europa in un buon campionato e continuare a giocare in Nazionale. Quando mi hanno chiamato dal Siviglia ho detto ‘Fate tutto il possibile per chiudere’».