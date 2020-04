Atalanta, Gomez: «Facciamo bene nonostante le cessioni»

Il fantasista dell’Atalanta Alejandro Gomez ha elevato le caratteristiche della squadra allenata da Gasperini

Il capitano dell’Atalanta Alejandro Gomez ha partecipato alla diretta Instagram di Christian Vieri. Inevitabile parlare della stagione finora disputata dalla squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

«De Roon, Freuler e Pasalic hanno tre polmoni. Per una provinciale come noi avere un attacco simile fa tanto, poi c’è Muriel che ha fatto anche quattordici gol. Ogni anno la società ha venduto giocatori importanti come Cristante, Spinazzola, Kessié, Gagliardini. La squadra però fa bene nonostante le cessioni».