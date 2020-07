Atalanta Gomez, il trequartista totale: sono 100 i gol in carriera, l’uomo fondamentale per questa squadra anche in chiave Champions

Il Papu ha fatto 100 in carriera. Il gol contro il Parma è stato importantissimo sia per il successo di squadra che per quello personale, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Ormai il numero 10 atalantino occupa tutti i ruoli del centrocampo, Gasperini gli ha chiesto un lavoro supplementare e lui ha risposto presente. Ora il Gasp si affiderà a lui per la sfida di Champions contro il PSG.