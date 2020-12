Il Papu Gomez resta sul mercato: il tecnico dell’Atlanta Gian Piero Gasperini non ne vuole più sapere di lui

Nonostante i tentativi della dirigenza dell’Atalanta, lo strappo fra il Papu Gomez e il tecnico Gian Piero Gasperini non può essere ricucito. L’allenatore, infatti non ne vuole più sapere del suo ex capitano.

Gomez, così, resta sul mercato in attese di offerte anche se le richieste della società sino ad ora hanno bloccato sul nascere ogni possibile trattiva con squadre di Serie A.