Atalanta, Gosens: «Esterni? Siamo un po’ in emergenza. Contento dei gol»

Le dichiarazioni di Robin Gosens, intervenuto nel pre-partita di Atalanta Spal. Le parole del laterale tedesco

Robin Gosens, esterno goleador dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Spal. Ecco le sue parole.

«Assenze Hateboer e Castagne? Siamo un po’ in emergenza. Questo è un po’ brutto ma succede. Hans è squalificato, Tim è infortunato. Sono convinto che possiamo farcela senza di loro. I miei gol? Sta andando abbastanza bene. Son contento per i gol, ricevo complimenti che fanno piacere. E’ un segnale che devo lavorare di più. Sono una sorpresa ma anche frutto del lavoro. Czyborra mio erede? Lo conosco, ho parlato con qualche ex dell Heracles. E’ tedesco come me e ha fatto il mio stesso percorso, partendo dall’Olanda. Non è ancora ufficiale quindi non dico niente, ma se arriva sono contento».