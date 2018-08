Atalanta-Hapoel Haifa, Europa League 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Atalanta-Hapoel Haifa, ritorno terzo turno preliminare Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Prosegue il cammino dell’Atalanta verso la qualificazione alla fase a gironi di Europa League. Questa sera i nerazzurri sfideranno nella gara di ritorno del terzo turno preliminare l’Hapoel Haifa, sconfitto all’andata in Israele con un netto 4-1. Pare dunque solamente una formalità e un “allenamento” in vista della Serie A la gara da giocare al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Atalanta-Hapoel Haifa: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Atalanta-Hapoel Haifa: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Atalanta-Hapoel Haifa: probabili formazioni e pre-partita

Giampiero Gasperini è una furia. Le parole del tecnico orobico, alla vigilia del ritorno di Europa League contro l’Haifa Hapoel, non nascondono il grande rammarico. Tuttavia il tecnico guarda avanti con fiducia:«Alleno questa squadra da 50 giorni, quanto basta per aver fatto delle mie valutazioni. I preliminari si stanno rivelando impegnativi e ora entriamo in un periodo dove ci saranno tante partite, anche importanti. L’Europa toglie energie, è vero. Però dà anche stimoli». Quindi la promessa: «In queste tre settimane cercheremo di metterla in cassaforte, questo è il nostro obiettivo primario. Stiamo lavorando dal 4 luglio per poter arrivare pronti a questo appuntamento, dobbiamo giocare un’ottima partita per raggiungere la qualificazione, siamo obbligati a farlo», conclude Gasperini.

QUI ATALANTA – L’Atalanta arriva a questo match con un’inaspettata inquietudine. Colpa delle frasi di Gian Piero Gasperini, con l’allenatore orobico che si è lamentato abbastanza platealmente del calciomercato condotto dalla dirigenza. Una finestra estiva che ha comunque portato a Bergamo giocatori di assoluto valore come Zapata e Pasalic: i due, andati in gol nell’andata contro l’Hapoel Haifa, verranno probabilmente testati dall’inizio in questa gara di ritorno. Per il resto ci sarà parecchio turnover tra i neroblu, considerando che lunedì l’Atalanta dovrà scendere in campo contro il Frosinone per la prima giornata di Serie A. Probabili gli inserimenti da titolare di Mancini e Djmsiti al posto di Palomino e Masiello a comporre il reparto con Toloi. In porta ci sarà Gollini mentre sulle fasce Reca e Castagne al posto di Hateboer e Gosens. Il centrocampo potrebbe rimanere il medesimo dell’andata. In attacco spazio al Papu Gomez insieme a Barrow

QUI HAPOEL – Così come l’Atalanta, nemmeno l’Hapoel Haifa ha disputato una gara nel proprio campionato. L’indicazione principale arriva dunque dalla gara di andata, giocata solamente una settimana fa: ebbene, per passare il turno la squadra ospite dovrà compiere a Reggio Emilia un vero e proprio miracolo. Ci dovrebbe essere solo un cambio nella formazione degli israeliani: dentro Arel per il moldavo Ginsari.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-5-2): Gollini; Toloi, Mancini, Djmsiti; Reca de Roon, Pessina, Pasalic, Castagne; Gomez, Barrow. All. Gasperini.

PROBABILE FORMAZIONE HAPOEL (4-3-3): Setkus; Malus, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Buzaglo, Sjostedt, Plakushenko; Vermouth, Papazoglu, Arel. All. Klinger

Atalanta-Hapoel Haifa: i precedenti del match

L’unico precedente tra le due squadre risale, ovviamente, alla partita d’andata giocata in Israele e terminata per 1-4 in favore dei bergamaschi grazie alle reti di Hateboer, Pasalic, Zapata e Barrow.

Atalanta-Hapoel Haifa: l’arbitro del match

Sarà il francese Frank Schneider ad arbitrare Atalanta-Hapoel Haifa, match di ritorno del terzo turno preliminare di Europa League che si giocherà giovedì sera a Reggio Emilia. Il fischietto alsaziano, nato a Strasburgo l’11 maggio 1979, sarà coadiuvato nella quaterna di connazionali dagli assistenti Bertrand Jouannaud e Djemel Zitouni, mentre il ruolo di quarto ufficiale spetta a Johan Hamel.

Atalanta-Hapoel Haifa Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Hapoel Haifa sarà trasmessa in diretta dalle ore 20 sulle frequenze satellitari di Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 242) o in pay per view per i non abbonati al pacchetto Sky Sport al canale 251. Non solo, perché la partita potrà essere seguita in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go.