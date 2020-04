Atalanta, i contratti sono in cassaforte: Zapata e Ilicic non si muovono, lo sloveno rimane fino al 2023. Blindato anche Gollini

L’Atalanta blinda tutti i suoi gioielli. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di tutta la rosa nerazzurra.

Gasp e Castagne – si legge – vincolati fino al 2022. Gli altri atalantini dal 2023 a salire. In cassaforte anche i contratti top: Gollini andrà in scadenza nel 2024, come Duvan Zapata. Ilicic rimarrà in nerazzurro, salvo ulteriori prolungamenti, fino al 2023.