Atalanta, il capo scouting: «Seguivamo Malinovskyi da anni. Kulusevski…»

Atalanta, parla il capo scouting Davide Cangini: «Seguivamo Malinoseky da anni. Kulusevski? Deve stare coi piedi per terra»

Davide Cangini, capo scouting dell’Atalanta, è stato intervistato da Sky Sport. Ecco le sue parole sui gioielli orobici:

«Malinovsky? Lo seguivano da quattro-cinque anni. Per convincerti realmente di acquistare un giocatore, devi averlo visionato per tanto tempo. Lui ha fatto un percorso importante in Belgio, abbiamo ritenuto opportuno fare questo investimento. Kulusevski? Sono stati bravissimi nel reparto Scout del settore giovanile. É un calciatore completo che ha fisicità, forza tecnica. Si sta mettendo in mostra in un campionato importante ma deve restare con i piedi per terra».