Atalanta, il Real Madrid ha messo gli occhi su Demiral: la situazione

Calciomercato Atalanta: il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Demiral per rinforzare la difesa

L’Atalanta dovrebbe riscattare a fine stagione Merih Demiral dalla Juventus, ma non è detto che il suo futuro sia poi a tinte nerazzurre. Secondo quanto riportato dal media turco Fanatik, infatti, sulle tracce del centrale difensivo ci sarebbe il Real Madrid.

La richiesta sarebbe arrivata direttamente da Carlo Ancelotti che lo ha posto come rinforzo per la prossima stagione nel caso in cui non dovesse arrivare in Blancos Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea.