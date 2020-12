Josip Ilicic contro la Roma ha ritrovato il gol in campionato dopo quasi un anno

L’ingresso in campo di Josip Ilicic ha spaccato la partita contro la Roma in favore dell’Atalanta. I nerazzurri hanno battuto i giallorossi per 4-1 e lo sloveno ha avuto un ruolo fondamentale segnando una rete splendida e sfornando due assist.

Ilicic ha ritrovato il gol o l’assist in campionato dopo quasi un anno di assenza dal tabellino. Precisamente, come riportato da OptaPaolo, 294 giorni fa. Era il 20 marzo 2020 e lo sloveno anche in quell’occasione contro il Lecce segnò una rete e regalato due passaggi vincenti.