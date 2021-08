Atalanta, Ilicic titolare con la valigia in mano: dolci ricordi a Torino

Josip Ilicic sarà titolare stasera contro il Torino: lo sloveno però è intenzionato a cambiare squadra. I granata gli portano bene

Josip Ilicic sarà nell’11 titolare stasera dell’Atalanta contro il Torino. Lo sloveno però è con la valigia in mano e vorrebbe lasciare gli orobici in questi ultimi giorni: la conferma è arrivata anche da Gasperini in conferenza stampa.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ilicic titolare anche per l’emergenza Atalanta in attacco con l’assenza di Zapata in avanti. Torino porta bene a Ilicic che ricorda benissimo la tripletta segnata a Sirigu, con il gol da metà campo.