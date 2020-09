Atalanta, in arrivo Depaoli dalla Sampdoria: trattativa in fase avanzata

L’Atalanta sarebbe molto vicina all’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Fabio Depaoli della Sampdoria secondo Sky Sport

L’Atalanta sarebbe molto vicina all’acquisto di Fabio Depaoli, difensore attualmente in forza alla Sampdoria, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Il giocatore, seguito con insistenza anche da Parma e Verona, può arrivare dal club blucerchiato in prestito con diritto di riscatto. La trattativa tra le due società sarebbe in fase avanzata con l’obiettivo dell’Atalanta di chiudere il prima possibile in modo da regalare a Gasperini il rinforzo per la fascia destra.