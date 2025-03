Atalanta Inter, le pagelle di Massa: il giudizio oscilla: fiscale con Ederson, con Bastoni invece... e il giudizio passa dal molto bene al male

Le pagelle di Massa, direttore di gara di Atalanta Inter: la sua direzione non mette tutti d’accordo – per alcuni è ottima, per altri da bocciare

A fine partita Gasperini ha dato una bella parte di colpa a lui per la sconfitta della Dea in Atalanta Inter, ma alla fine l’arbitragio di Davide Massa non ha convinto tutti, o meglio: ha spaccato la critica. Per alcuni il rosso a Ederson è troppo inflessibile, quello a Bastoni (già ammonito), arriva un po’ a compensare dopo che lui stesso lo aveva graziato per una protesta simile a quella del brasiliano. Per altri invece arbitra col polso giusto, bravo su Acerbi-Samardzic e cartellini tanti, ma tutti giusti. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Con Ederson è inflessibile, con Bastoni (già ammonito) no. Vede bene su Acerbi-Samardzic».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Massa dirige bene una partita che si è fatta più nervosa col passare dei minuti: metro del fallo molto alto (ha fischiato poco), anche sul disciplinare ha usato poco i cartellini (a nostro avviso ne mancano tre chiari: Pavard, Ederson e Lautaro dopo un buon vantaggio), ma il doppio giallo a Ederson è cristallino un po’ troppo fiscale quello a Bastoni (doveva fare “pari e patta”?). Ottima lettura sull’intervento di Acerbi su Samardzic».

TUTTOSPORT 7 – «Sventola cartellini rossi a pioggia, ma azzecca tutte le decisioni».