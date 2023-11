Atalanta-Inter 1-2: il derby nerazzurro è milanese

Al Gewiss Stadium, il match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Gewiss Stadium, Atalanta e Inter si affrontano nel match valido per l’undicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.

Atalanta-Inter 1-2: sintesi e moviola

FINISCE QUI ATALANTA-INTER 1-2

94′ OCCASIONE ATALANTA! Cross di Muriel per la testa di Hateboer, ma la palla finisce fuori.

91′ ESPULSIONE TOLOI: Trattenuta più che evidente di Toloi a Sanchez. Doppia ammonizione sacrosanta

6 MINUTI DI RECUPERO

88′ AMMONIZIONE DUMFRIS: Fallo ai danni di Muriel. Ammonizione sacrosanta.

85′ CAMBI PER L’INTER: Dentro Asllani e Sanchez, fuori Calhanoglu e Lautaro.

84′ AMMONIZIONE TOLOI: sulle proteste per un mancato angolo l’arbitro ammonisce il difensore.

82′ CONTROPIEDE INTERISTA! Palla nei piedi di Dumfries che calcia a botta sicura, ma Musso para.

80′ OCCASIONE ATALANTA! Cross di De Ketelaere, Sommer allontana con i guanti ma la palla arriva a Scamacca è lì tentando il tiro, ma il portiere si fa trovare pronto.

79′ CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro De Ketelaere e Muriel, fuori Koopmeiners e Lookman.

73′ ATALANTA IN AVANTI! Lookman si libera e tenta il tiro, ma Sommer riesce a deviare in rimessa laterale.

69′ CAMBI PER L’INTER: Dentro Carlos Augusto e Frattesi, fuori Mkhiitaryan e Dimarco

65′ Mkhitaryan tenta il tiro, ma la palla finisce alta sopra la traversa

62′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Dentro Toloi, fuori Scalvini

61′ ACCORCIA SCAMACCA! Lookman ruba palla a Dimarco e serve Scamacca che mette in rete

56′ RADDOPPIO DELL’INTER: Ederson perde palla, viene servito Lautaro Martinez che con un tiro a giro batte Musso

54′ CAMBI PER L’ATALANTA: Fuori Zappacosta e Kolasinac; dentro Pasalic e Hateboer

53′ GOAL ANNULLATO ALL’INTER. Cross di Dimarco per Lautaro Martinez che mette in rete, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

49′ OCCASIONE INTER: Tiro da lontano di Dimarco dopo un regalo da parte di Ederson, palla di fuori con Musso battuto.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO ATALANTA-INTER 0-1

51′ SCALVINI! Colpo di testa di Scalvini, ma Sommer blocca

QUATTRO MINUTI DI RECUPERO

41′ OCCASIONE INTER. Calhanoglu tira da lontano, ma Musso para.

35′ RIGORE PER L’INTER: Entrata di Musso su Darmian lanciato a rete. Batte Calhanoglu e palla in rete

34′ AMMONIZIONE KOLASINAC: Fallo ai danni di Thuram e cartellino giallo per il difensore

30′ CAMBIO PER L’INTER: Dentro Darmian, fuori Pavard

28′ Cross di Zappacosta colpo di testa di Lookman e scontro con Pavard. L’interista ancora a terra con il ginocchio ko.

26′ Scalvini riceve una buona palla da Koopmeiners ma esita troppo e il tiro finisce nuovamente deviato in angolo.

25′ AMMONIZIONE DE ROON: Fallo del centrocampista ai danni di Calhanoglu. Cartellino giallo

24′ Scamacca tenta una conclusione, ma la palla finisce in calcio d’angolo.

20′ OCCASIONE ATALANTA! Cross di Zappacosta pallone che va a finire a sinistra dopo una deviazione di testa. Ruggeri tenta la conclusione, ma la palla finisce fuori con Koopmeiners che non riesce ad agguantarlo.

15′ Conclusione a giro di Lookman: palla fuori di pochissimo.

14′ Prova il traversone in mezzo Zappacosta, ma la difesa dell’Inter intercetta.

8′ Cross di Scamacca a cercare Ederson, ma il brasiliano non becca la palla. Tutto da rifare e rimessa dal fondo per l’Inter.

4′ Scontro tra Mkhitaryan e Scalvini, ma per l’arbitro è tutto regolare nonostante le proteste degli atalantini.

3′ Duello sulle fasce con l’Inter che prova a costruire

E’ COMINCIATA ATALANTA INTER

Aggiornamenti dalle 18.00

Migliore in campo: Calhanoglu

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi