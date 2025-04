Atalanta, Gasperini: «L’impegno c’è sempre stato, il problema era un altro. Infortunio Kolasinac? Le sensazioni sono queste»

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna. Tutti i dettagli

Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn nel post partita di Atalanta-Bologna, terminata 2-0.

VITTORIA – «Vincere uno scontro diretto è importante a 6 giornate dalla fine. L’importanza della vittoria di oggi ora penso che dovremmo vincere qualche partita per ottenere la qualificazione in Champions. Per noi sarebbe più facile fare risultato a Milano, altrimenti dovremmo essere più continui in casa. Spesso ci si dimentica delle nostre vittorie. L’Atalanta ha fatto 18 vittorie anche contro squadre difficile. Aver segnato dopo un minuto ci ha trovato nella condizione di fare bene. Anche il goal di Pasalic ci ha dato una grossa mano e sono stati segnali forti».

KOLASINAC – «Kolasinac? Staremo a vedere. Sicuro riguarda il ginocchio».

RETEGUI – «Il goal di Retegui è stato molto bello attaccando anche il primo palo. Poi è chiaro che l’assist è stato di grande caparbietà. Un riferimento per la squadra alzando molto livello».

SCONTRI DIRETTI – «Abbiamo battuto Bologna e Juve, era chiaro non perdere anche con Lazio e Fiorentina. La squadra ha sempre fatto di più dell’avversario, e ci possono stare dei momenti come questi. Queste partite equilibrate sono contraddistinte da molti episodi. Non è mai mancata la prestazione, poi il risultato fa vedere le cose in maniera diversa».

MALDINI – «È entrato molto bene Maldini, forse potevamo chiudere la partita prima».