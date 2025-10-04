Atalanta, buone notizie per Juric: Hien recuperato con il Como. Resta da capire se il tecnico dei bergamaschi lo rischierà dal 1′

L’Atalanta affronta il Como questa sera alle 20:45 in una situazione di piena emergenza difensiva, ma riceve una notizia fondamentale dal proprio allenatore. A sorpresa, infatti, Isak Hien recupera dal suo infortunio ed è stato inserito nell’elenco dei convocati per la sfida. Un rientro cruciale per lo scacchiere tattico della Dea, considerando le pesanti assenze nel reparto arretrato.

Il tecnico deve infatti fare a meno di giocatori chiave come Scalvini, Bellanova e Kossounou, tutti fermi ai box per infortunio. L’assenza di questi uomini costringe a ridisegnare completamente la linea difensiva, con soluzioni di adattamento che verranno valutate fino all’ultimo. Per far fronte alla crisi, è stata aggregata dalla squadra Under 23 una giovane promessa, il difensore centrale serbo classe 2006 Relja Obric. La lista dei giocatori a disposizione è ridotta all’osso, con soli 18 elementi disponibili per la partita.

Ecco l’elenco completo dei giocatori chiamati per la gara:

I 18 CONVOCATI DI JURIC PER ATALANTA-COMO

PORTIERI Carnesecchi, Rossi, Sportiello

Carnesecchi, Rossi, Sportiello DIFENSORI Ahanor, Djimsiti, Obric, Hien

Ahanor, Djimsiti, Obric, Hien CENTROCAMPISTI Bernasconi, Brescianini, Éderson, Maldini, Musah, Pašalić, Samardžić, Zappacosta

Bernasconi, Brescianini, Éderson, Maldini, Musah, Pašalić, Samardžić, Zappacosta ATTACCANTI Krstović, Lookman, Sulemana

Con Hien finalmente a disposizione, resta da capire se verrà rischiato dal primo minuto o se il suo impiego sarà previsto a partita in corso. L’ipotesi più probabile in caso di sua partenza dalla panchina vedrebbe una difesa a tre inedita, composta da Ahanor e Djimsiti con Zappacosta adattato nel ruolo di “braccetto”. L’impiego del centrale svedese, invece, permetterebbe a Zappacosta di tornare a occupare la sua posizione naturale di esterno destro. A sinistra, confermato il giovane Bernasconi. In attacco, infine, persiste il ballottaggio tra Lookman e Sulemana, con la decisione finale che verrà presa a ridosso del fischio d’inizio.