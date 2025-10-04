Ultime Notizie
Atalanta, buone notizie per Juric: Hien recuperato con il Como
Atalanta, buone notizie per Juric: Hien recuperato con il Como. Resta da capire se il tecnico dei bergamaschi lo rischierà dal 1′
L’Atalanta affronta il Como questa sera alle 20:45 in una situazione di piena emergenza difensiva, ma riceve una notizia fondamentale dal proprio allenatore. A sorpresa, infatti, Isak Hien recupera dal suo infortunio ed è stato inserito nell’elenco dei convocati per la sfida. Un rientro cruciale per lo scacchiere tattico della Dea, considerando le pesanti assenze nel reparto arretrato.
Il tecnico deve infatti fare a meno di giocatori chiave come Scalvini, Bellanova e Kossounou, tutti fermi ai box per infortunio. L’assenza di questi uomini costringe a ridisegnare completamente la linea difensiva, con soluzioni di adattamento che verranno valutate fino all’ultimo. Per far fronte alla crisi, è stata aggregata dalla squadra Under 23 una giovane promessa, il difensore centrale serbo classe 2006 Relja Obric. La lista dei giocatori a disposizione è ridotta all’osso, con soli 18 elementi disponibili per la partita.
Ecco l’elenco completo dei giocatori chiamati per la gara:
I 18 CONVOCATI DI JURIC PER ATALANTA-COMO
- PORTIERI Carnesecchi, Rossi, Sportiello
- DIFENSORI Ahanor, Djimsiti, Obric, Hien
- CENTROCAMPISTI Bernasconi, Brescianini, Éderson, Maldini, Musah, Pašalić, Samardžić, Zappacosta
- ATTACCANTI Krstović, Lookman, Sulemana
Con Hien finalmente a disposizione, resta da capire se verrà rischiato dal primo minuto o se il suo impiego sarà previsto a partita in corso. L’ipotesi più probabile in caso di sua partenza dalla panchina vedrebbe una difesa a tre inedita, composta da Ahanor e Djimsiti con Zappacosta adattato nel ruolo di “braccetto”. L’impiego del centrale svedese, invece, permetterebbe a Zappacosta di tornare a occupare la sua posizione naturale di esterno destro. A sinistra, confermato il giovane Bernasconi. In attacco, infine, persiste il ballottaggio tra Lookman e Sulemana, con la decisione finale che verrà presa a ridosso del fischio d’inizio.
Italia, Gattuso ha scelto il sostituto dell’infortunato Zaccagni: convocato lui
Inter Cremonese, Colonnese: «Quando Acerbi gioca bene, la squadra va al massimo. L’infortunio di Thuram pesa, ma Esposito è bravissimo. Perché una big italiana non ha preso Baschirotto?»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: «Conceicao? Ha avuto un problemino, vediamo domani. Cambiaso? Potenzialmente è un giocatore da miglior club al mondo»
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26...