Atalanta, la squadra dona 50mila euro all’ospedale Papa Giovanni

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini scende in campo per aiutare l’ospedale della città di Bergamo: donati 50mila euro al Papa Giovanni

L’Atalanta non si tira indietro. I nerazzurri, come riportato dall’edizione odierna del Corriere di Bergamo, ha partecipato alla campagna di solidarietà lanciata dal Cesvi per l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

L’obiettivo è raggiungere 500mila euro, la squadra orobica ha donato un decimo della cifra. Un bel gesto in uno dei momenti più complessi per la città e per tutto il paese.