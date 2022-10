Atalanta Lazio, i precedenti della sfida del Gewiss Stadium – VIDEO

Atalanta Lazio, i precedenti della sfida che nella prossima giornata si disputerà al Gewiss Stadium – VIDEO

– L’Atalanta ha vinto con il Sassuolo e ha mantenuto la seconda posizione in classifica

– Sta crescendo Lookman, arrivato già a 4 reti in campionato

– La Lazio è reduce da una settimana di pareggi: 2-2 in Europa League con lo Sturm

Graz, 0-0 con l’Udinese nella decima giornata

– Sarri è stato molto polemico col prato dell’Olimpico, meglio giocare in trasferta per

la sua squadra

– Totale gare: 54. Vittorie Atalanta 22. Pareggi 23. Vittorie Lazio 9

– Ultima vittoria Atalanta 2019-20: 3-2 5 aut. De Roon, 11 Milinkovic, 38 Gosens, 66

Malinovsky, 80 Palomino (grande rimonta dei bergamaschi sotto di 2 reti dopo poco

più di 10 minuti)

– Ultimo pareggio: 2021-22: 2-2 18 Pedro, 45 Zapata, 74 Immobile, 94 De Roon

(l’Atalanta rimedia ai 2 svantaggi alla fine dei 2 tempi)

– Ultima vittoria Lazio: 2020-21: 1-3 3 Marusic, 51 Correa, 79 Pasalic, 82 Muriqi

(vittoria netta, la Lazio colpisce anche un palo con Milinkovic)

– Memorabile: 2018-19: 1-0 1 Zapata (meno di 60 secondi e l’Atalanta trova il gol

che decide l’incontro)