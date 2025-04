Atalanta Lecce, il Gewiss Stadium fischia l’inno della Lega Sereia dopo il mancato rinvio per la morte di Graziano Fiorita

Atalanta Lecce, ampi fischi del Gewiss Stadium al momento dell’inno della Lega Serie A, in protesta per il mancato rinvio dopo la morte di Fiorita

Un momento di grande commozione ha preceduto il fischio d’inizio di Atalanta-Lecce. Al momento dell’Inno della Lega Serie A, tutto lo stadio ha fischiato in segno di protesta, un gesto condiviso sia dai tifosi nerazzurri che da quelli giallorossi. Alla base della contestazione, la decisione della Lega di non rinviare la partita nonostante la richiesta ufficiale avanzata dal Lecce, profondamente colpito dalla tragica morte di Graziano Fiorita, fisioterapista del club, scomparso nei giorni scorsi.

La solidarietà dimostrata dagli spalti è stata forte e unanime: il pubblico dell’Atalanta ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra avversaria in un momento di lutto e dolore. Un segnale importante, che ha superato i colori e il risultato sportivo, ricordando che il calcio sa ancora fermarsi davanti al rispetto per le persone e per le tragedie umane.