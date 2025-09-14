Atalanta Lecce, ecco le formazioni ufficiali del match di Serie A. Le scelte dei due allenatori

L’Atalanta di Ivan Juric, tecnico noto per il suo calcio aggressivo e verticale, è pronta a scendere in campo al Gewiss Stadium contro il Lecce, con fischio d’inizio previsto alle ore 15. La formazione bergamasca è ancora a caccia della prima vittoria in questa stagione di Serie A, e la sfida contro i salentini rappresenta un’occasione cruciale per invertire la rotta.

Tra le novità più interessanti c’è la presenza dal primo minuto di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino classe ’00, arrivato a Bergamo proprio dal Lecce negli ultimi giorni di mercato. Per lui sarà una partita dal forte impatto emotivo, visto il recente passato con la maglia giallorossa. Juric ha deciso di affidargli le chiavi dell’attacco, lasciando fuori Daniel Maldini, trequartista creativo ma ancora alla ricerca della miglior condizione.

Sulla linea della trequarti spazio a Kamaldeen Sulemana, esterno offensivo ghanese dotato di grande velocità e dribbling, e a Charles De Ketelaere, fantasista belga ex Milan, chiamato a dare qualità e visione di gioco tra le linee.

Sul fronte opposto, 4-3-3 offensivo, con Stulic, giovane attaccante serbo arrivato per sostituire proprio Krstovic. In panchina partirà invece Francesco Camarda, talento classe 2008 che continua a far parlare di sé per le sue prestazioni nelle giovanili.

A completare il tridente offensivo del Lecce ci saranno Tete Morente, ala spagnola abile nell’uno contro uno, e Riccardo Sottil, esterno italiano con un buon fiuto del gol e capacità di inserimento.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; Kamaldeen Sulemana, De Ketelaere; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Samardzic, Djimsiti, Obric, Camara, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Zappacosta. Allenatore: Ivan Juric.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Gaspar, Gallo; Sala, Coulibaly, Ramadani; Tete Morente, Stulic, Sottil. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Berisha, N’Dri, Helgason, Danilo Veiga, Banda, Camarda, Tiago Gabriel, Pierotti, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.