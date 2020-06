Atalanta, l’elogio di Sacchi: «Stanno scrivendo una pagina di storia. Sono un esempio»

Arrigo Sacchi ha parlato della stagione dell’Atalanta, elogiandone il rendimento

Arrigo Sacchi, ex storico allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato il rendimento e il gioco dell’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini.

UN ESEMPIO PER TUTTI – «Questa squadra è una lezione per tutte le altre in Italia: investimenti giusti, attenzione al settore giovanile e società sempre in sintonia con la parte tecnica. Dobbiamo dire grazie a questa squadra senza metterle pressione. Se tutti in Italia facessimo il nostro dovere come i ragazzi di Gasperini, sicuramente saremmo un paese migliore. Gasp ha innescato un circolo virtuoso che può regalare solo felicità e che può permettere al calcio italiano di crescere e di acquisire una cultura internazionale. Sta scrivendo una pagina di storia che non mi stancherei mai di leggere».