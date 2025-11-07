Lookman Atalanta, addio a gennaio? Le ultimissime sul destino del giocatore nigeriano

Lookman Atalanta: momento difficile per l’esterno nigeriano, tra nervosismo e futuro incerto. Le ultime sul destino del giocatore della Dea.

Non è un periodo facile per Ademola Lookman e per la sua avventura all’Atalanta. Dopo la straordinaria stagione scorsa, in cui era stato uno dei protagonisti assoluti della squadra bergamasca, l’esterno offensivo nigeriano sembra attraversare una fase di evidente flessione. Le prestazioni recenti di Lookman all’Atalanta raccontano di un giocatore meno brillante, più nervoso e con una serenità smarrita, sia dentro che fuori dal campo.

L’episodio più emblematico si è verificato nell’ultima gara, quando Lookman ha reagito con evidente fastidio alla sostituzione decisa da Ivan Juric. Il tecnico, che lo aveva inserito al posto di Musah, ha notato il gesto di stizza del numero 11, così come la società, che non ha gradito il comportamento. Un segnale chiaro del momento di tensione che si respira attorno al giocatore.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il malessere di Lookman all’Atalanta non è improvviso. Da settimane, infatti, si percepisce un calo di fiducia e di intensità. Le accelerazioni fulminanti, i dribbling vincenti e la freddezza sotto porta che avevano contraddistinto la sua prima stagione nerazzurra sembrano essersi rarefatti. Oggi Lookman appare meno incisivo e, soprattutto, più frustrato dalle difficoltà personali e collettive.

La vittoria di Marsiglia, firmata da una prodezza di Samardzic, ha momentaneamente alleggerito la pressione sulla squadra, ma non ha cancellato i dubbi sul rendimento dell’attaccante. Juric continua a considerarlo un elemento prezioso per l’equilibrio offensivo, ma il calo di rendimento e l’atteggiamento dell’ultimo periodo rappresentano un campanello d’allarme.

A complicare ulteriormente la situazione c’è la questione contrattuale. Il legame tra Lookman e l’Atalanta scadrà nel giugno 2026, ma i colloqui per il rinnovo sono fermi. Le parti sembrano distanti e il dialogo si è raffreddato. In estate l’Inter aveva mostrato interesse, ma la richiesta di 50 milioni formulata dal club bergamasco aveva bloccato qualsiasi trattativa. Oggi, con un rendimento altalenante, la valutazione di mercato dell’esterno nigeriano potrebbe essersi ridotta quasi della metà.

Se Lookman all’Atalanta non dovesse ritrovare presto la sua migliore versione, una cessione nel mercato invernale non sarebbe da escludere. Juric spera ancora di recuperarlo mentalmente, ma il rapporto tra giocatore e ambiente appare sempre più logoro. Per il tecnico e per la società, i prossimi mesi saranno decisivi per capire se il futuro di Lookman sarà ancora a Bergamo o altrove.