Atalanta, Lookman: «Vogliamo restare in vetta. Oggi gara con un avversario forte»

Il talento dell’Atalanta Lookman ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Cremonese: le dichiarazioni nel pre match

Le parole di Lookman prima di Atalanta Cremonese:

PRE PARTITA – «Oggi abbiamo un’altra opportunità per tornare in testa alla classifica. Non prenderemo alla leggera questa occasione, sarà una partita combattuta, contro un avversario forte. Dovremo impegnarci, come in tutte le altre partite. Riguardo a noi, sta tutto nel creare occasioni, sfruttarle al meglio ed essere costanti come squadra».