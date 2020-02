Atalanta, Marino: «Siamo tra le prime 16 d’Europa, grande orgoglio»

Le parole del dg Marino prima della gara degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Valencia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Atalanta-Valencia, il dg orobico Marino ha riportato le emozioni che filtrano dall’ambiente nerazzurro. Ecco le sue parole.

«Serve un pizzicotto per svegliare l’Atalanta dal sogno? Non c’è bisogno, la squadra è concentrata. Si parlava coi colleghi, tutto sommato il momento è vissuto nella normalità di una gara importante, siamo abituati a rimanere attenti e concentrati sul risultato. I numeri ci danno soddisfazione, essere fra le prime sedici della Champions è motivo d’orgoglio per tutti. E’ iniziato un progetto coi Percassi 10 anni fa. Il miracolo della prima squadra è essere arrivati agli ottavi. Abbiamo fiducia nei ragazzi e in questo allenatore. Prossima Champions League si giocherà a Bergamo? Mancano tantissime partite, non se ne parla neanche. Ho visto volti molto concentrati e attenti, le gare si preparano in settimana, non è questione dell’ultimo giorno».