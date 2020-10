Atalanta, Marino: «Spettacolare giocare la Champions qui a Bergamo»

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Ajax

«E’ una serata speciale, bellissima la Champions ma soprattutto giocarla a Bergamo è spettacolare. Lo facciamo con il cuore ferito non avendo la nostra gente, anche per ricordare un’annata particolare per questa città. Sappiamo quanto è importante per noi Ilicic, quello che è stato è stato magari lo racconterà lui. Per noi è importante giocare questa sera contro l’Ajax, un momento storico per tutti. Cosa ci accomuna all’Ajax? Sicuramente il settore giovanile, la volontà di creare nuovi calciatori. L’Ajax è un laboratorio continui di innovazione calcistica, è sempre stato un qualcosa di unico nel panorama mondiale»