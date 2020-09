Il neo acquisto dell’Atalanta, Aleksey Miranchuk, si è presentato attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro

Aleksey Miranchuk, nuovo giocatore dell’Atalanta, si è presentato attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni:

ATALANTA – «L’Atalanta è una delle squadre migliori e più interessanti d’Europa: la conoscono tutti, sono felice di farne parte. Voglio diventarne parte integrante per crescere e vincere titoli. L’ho seguita in Champions, dove è arrivata lontano: tutti ne sono innamorati per il gioco offensivo, guardarla è un piacere».

RUOLO – «Non amo definirmi, penso sia mio dovere dare il meglio in campo: il campionato italiano è pieno di top player e per me è il coronamento di un sogno».

SALUTO AI TIFOSI – «Voglio ambientarmi subito e seguire i consigli di mister Gasperini per dare una mano alla squadra. Bergamo mi piace molto, forza Atalanta!».