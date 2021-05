Atalanta, Muriel piace alle big: i nerazzurri fanno il prezzo

La stagione di Luis Muriel ha portato sull’attaccante i riflettori di diverse big: l’Atalanta ha fatto già il prezzo per vendere il colombiano

La stagione di Luis Muriel con la maglia dell’Atalanta è stata fantastica, con 22 gol segnati in campionato e una media da una rete ogni 63′. Prestazioni e giocate notevoli che hanno portato sul colombiano i riflettori delle big europee: su tutte Barcellona e Inter che ci hanno fatto un pensierino.

L’Atalanta non ha necessità di vendere ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, se dovesse arrivare l’offerta giusta non si tirerebbe indietro. E così la dirigenza nerazzurra ha fatto il prezzo per cedere il suo numero 9: 35-40 milioni, considerando anche che Muriel ha anche già compiuto 30 anni.