Atalanta, Musso: «Inserirmi nella scorsa stagione non è stato semplice»

Juan Musso, portiere dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta con l’Empoli. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La stagione scorsa è stata un po’ complessa per tanti aspetti: inserirmi non è stato semplice. Quest’anno invece ci siamo preparati bene e siamo affamati. Affrontiamo ogni partita per vincere, abbiamo tanti margini di miglioramento ma la mentalità è quella giusta»