Atalanta, Musso torna prima del previsto a disposizione? Trovata la soluzione per riavere l’argentino tra i disponibili

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, grazie a una speciale maschera dal peso di 42 grammi e in carbon kevlar, Juan Musso potrebbe accelerare il proprio ritorno in campo.

L’Atalanta potrebbe così riaverlo a disposizione prima della sosta, invece che nel 2023 come si sospettava prima.