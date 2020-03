Atalanta, oggi di nuovo in campo: si ‘attende’ il prossimo avversario

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo il successo per 7-2 contro il Lecce, tornerà ad allenarsi a porte chiuse oggi, al centro di Zingonia

(dall’inviato a Bergamo, Patrick Iannarelli) – Si torna in campo, anche se non si conosce ancora l’avversario. Gian Piero Gasperini e l’Atalanta scenderanno in campo oggi a Zingonia, in una seduta a porte chiuse.

I nerazzurri, dopo il successo ottenuto sul campo del Lecce, ripartono per preparare al meglio la prossima settimana: si attende l’ufficialità, ma a quanto pare la compagine orobica tornerà in campo soltanto martedì contro il Valencia.