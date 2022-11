Atalanta, oggi la reunion con Pagliuca. Gasperini e Percassi volano verso Boston

72 ore di chiarimento tra Stephen Pagliuca, Gasperini e la famiglia Percassi. L’Atalanta a Boston si gioca presente e futuro

Ci siamo: oggi c’è la reunion dell’Atalanta Bergamasca Calcio. Famiglia Percassi, Gian Piero Gasperini e il chairman Stephen Pagliuca chiariranno la situazione attuale della squadra in quel di Boston, dove verranno scoperte tutte le carte sul tavolo.

Mercato, bilancio del lavoro fatto dall’allenatore di Grugliasco (soprattutto nelle ultime tre partite), ma soprattutto di presente in ottica futura: delineando quelli che sono gli obiettivi ambiziosi della Dea, con la volontà di fare la differenza anche in Europa. Ottimismo? Preoccupazione? Non resta che vedere come si evolverà la situazione.