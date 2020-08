Atalanta, oggi nuovo contatto per l’acquisto di Vojvoda

L’Atalanta avvierà un nuovo contatto con lo Standard Liegi per cercare di chiudere l’acquisto di Mergim Vojvoda

L’Atalanta continua a lavorare per rifare il look delle proprie corsie laterali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra vuole accelerare la trattativa per l’esterno dello Standard Liegi, Mergim Vojvoda.

Oggi ci dovrebbe essere un nuovo contatto tra la società bergamasca e quella belga. Lo Standard Liegi chiede almeno 6 milioni di euro ma l’Atalanta lavorare per trovare un’intesa a 4. In ogni caso Vojvoda rimane molto vicino al club allenato da Gasperini.