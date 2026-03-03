Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Atalanta News

Atalanta, Palladino alla vigilia della Lazio: «Alzare la Coppa Italia è un sogno e un obiettivo! Ci teniamo ma loro avranno il dente avvelenato…»

Published

31 minuti ago

on

By

Palladino

Atalanta, Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia della Lazio, match valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Le sue parole

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della semifinale di andata contro la Lazio, in programma domani sera allo stadio Olimpico a partire dalle 21. Le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LAZIO – «Affronteremo la Lazio, una squadra che già conosciamo bene avendola incontrata da poco in campionato. Sappiamo che hanno il dente avvelenato e voglia di batterci. Dobbiamo ragionare su due partite, sono importantissime a distanza di tempo».

COPPA ITALIA – «Teniamo in modo particolare a questa competizione perché negli ultimi sette anni l’Atalanta è arrivata tre volte in finale, quindi vorremmo ripeterlo per la quarta volta. E’ un nostro sogno, obiettivo quello di alzare una coppa. E penso che sia il percorso più breve per accedere in Europa l’anno prossimo. Una partita speciale caricata nel modo giusto».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829 Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829
Calcio italiano1 giorno ago

Formula 1 e calcio, due mondi solo all’apparenza lontani. Da Leclerc a Alonso, da Yıldız a Ibrahimović: il sorprendente filo che unisce i due sport – VIDEO

Formula 1 e calcio, due universi vicini: da Leclerc ad Alonso, da Yıldız a Ibrahimović, il filo che unisce campioni...
Change privacy settings
×