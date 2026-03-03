Atalanta, Palladino alla vigilia della Lazio: «Alzare la Coppa Italia è un sogno e un obiettivo! Ci teniamo ma loro avranno il dente avvelenato…»

Atalanta, Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia della Lazio, match valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Le sue parole

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della semifinale di andata contro la Lazio, in programma domani sera allo stadio Olimpico a partire dalle 21. Le sue dichiarazioni.

LAZIO – «Affronteremo la Lazio, una squadra che già conosciamo bene avendola incontrata da poco in campionato. Sappiamo che hanno il dente avvelenato e voglia di batterci. Dobbiamo ragionare su due partite, sono importantissime a distanza di tempo».

COPPA ITALIA – «Teniamo in modo particolare a questa competizione perché negli ultimi sette anni l’Atalanta è arrivata tre volte in finale, quindi vorremmo ripeterlo per la quarta volta. E’ un nostro sogno, obiettivo quello di alzare una coppa. E penso che sia il percorso più breve per accedere in Europa l’anno prossimo. Una partita speciale caricata nel modo giusto».