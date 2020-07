José Palomino, difensore dell’Atalanta, entra nella lista dei convocati per la partita contro il Napoli

José Luis Palomino sembrava non dovesse farcela per la partita tra Atalanta e Napoli e invece ci sarà. Il difensore nerazzurro non era presente nella lista dei convocati diramata ieri da Gasperini, ma nel pomeriggio è stato inserito.

Un recupero dell’ultimo momento per l’Atalanta, con Palomino che questa mattina si è sentito meglio e prenderà parte alla partita di campionato di oggi.