Atalanta, Palladino nel post gara: «Abbiamo fatto una buona partita, quando affronti le squadre di Sarri è sempre bello…»

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sportmediaset il post‑gara della sfida contro la Lazio disputata allo stadio Olimpico

ANALISI PARTITA – «Sì, secondo me abbiamo fatto una buona partita, una buonissima partita contro una buonissima squadra. È stata una partita equilibrata, bella, anche piacevole perché comunque quando affronti le squadre di Sarri è sempre bello giocare contro di loro, hanno indubbiamente qualità e ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento».

PRIMO TEMPO – «Credo abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni per sbloccarla, abbiamo preso una traversa. Probabilmente dovevamo essere un po’ più incisivi, più cattivi nell’ultima scelta, negli ultimi metri, 20-25 metri. Quello poi è fondamentale ed è la parte che ci è mancata nel primo tempo».

SECONDO TEMPO E RISULTATO – «Nel secondo tempo siamo andati sotto due volte, mi è piaciuto che la squadra insomma è stata brava a riprendere un risultato che comunque ci tenevamo e secondo me è un pareggio giusto e meritato da parte nostra. Quindi ci abbiamo creduto fino alla fine, è stata fatta una buona partita, è stato fatto il primo tempo (della sfida, ndr), ci aspetta il secondo tempo ovviamente in casa nostra»

PROSPETTIVE – «La partita è aperta, 50 e 50, perché ovviamente è un 2-2 in casa loro ed è tutto aperto in una semifinale. Noi ci teniamo ad arrivare in finale davanti ai nostri tifosi. Sappiamo che sarà tra un po’ di tempo, quindi prendiamoci l’ottima prestazione di stasera che ci dà comunque tanta fiducia nel campionato.»

RIFLESSIONI – «Noi ovviamente stando in tre competizioni è un motivo di grande orgoglio questo, grande soddisfazione perché comunque a marzo lottare per gli ottavi di Champions League, Coppa Italia, semifinale e campionato è veramente molto bello, però è anche molto stancante. Però detto questo bisogna recuperare subito le energie che tra due giorni, tre giorni giochiamo contro l’Udinese».

