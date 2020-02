Atalanta, Percassi: «Contro il Valencia gara più importante della nostra storia»

L’euforia di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, alla vigilia degli ottavi di Champions League contro il Valencia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha raccontato le emozioni provate a poco più di 24 ore da Atalanta-Valencia.

«E’ la gara più importante della storia dell’Atalanta. Zapata? E’ un centravanti fortissimo, in gare così può essere determinante. Come vivo il momento? Non mi sembra vero. E’ emozionante pensare di accompagnare la nostra tifoseria domani, siamo pronti a crescere però. L’Atalanta deve imparare da queste gare e stiamo migliorando. Come scegliamo i nuovi acquisti? Con Gasperini c’è sempre da lottare. Facciamo una selezione, il mister ci indica il ruolo e noi oltre determinate cifre non possiamo andare. I conti in ordine sono fondamentali. Quest’anno abbiamo avuto la forza e la fortuna di non vendere i giocatori importanti e vediamo i risultati».