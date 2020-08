Atalanta, Percassi: «Gli infortuni nel finale ci hanno penalizzato, ma siamo orgogliosi»

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi è intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain

«Ho dormito pochissimo, sono felice di come sono andate le cose. È inimmaginabile, si è visto, anche se abbiamo fatto una grande partita ed è un peccato. I fuoriclasse e gli infortuni che abbiamo avuto nel finale ci hanno penalizzato, ma dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Ho letto tutti i giornali e parlano tutti benissimo, abbiamo rappresentato un popolo che ha sofferto tanto e credo che l’Atalanta abbia fatto del bene».

FUTURO – «Ci sono parecchie cose da fare. Ci sono cantieri aperti, altri che apriremo. Abbiamo in programma migliorie per la finitura dello stadio e di Zingonia. La macchina è in movimento».

CHAMPIONS AL GEWISS – «Stiamo facendo il possibile e penso che ce la faremo».

LA SQUADRA – «Ho detto ai ragazzi che sono stati fantastici, strepitosi, grandi professionisti. Altrettanto lo staff e tutti quelli che lavorano con noi, dai magazzinieri agli impiegati, per noi sono fondamentali. Siamo una famiglia con gente in gamba che ha passione per l’Atalanta».