Atalanta, Percassi allo scoperto: «Mercato? Numericamente siamo a posto. Vogliamo giocarci queste posizioni di classifica»

A Sky prima di Atalanta Torino, l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi ha rilasciato queste dichiarazioni.

ATALANTA TORINO – «Tutte le partite sono complicate, stasera sarà difficile. Come sempre nel campionato italiano ogni sfida nasconde delle insidie, ci vorrà la miglior Atalanta per portare a casa punti per noi molto importanti».

MERCATO – «Numericamente siamo una squadra abbondante, dispiace stasera non avere a disposizione alcuni giocatori ma numericamente siamo a posto».

OBIETTIVI A LUNGO TERMINE – «La posizione dell’Atalanta al momento è importante, vogliamo continuare a fare bene. Como e Bologna sono buone squadre, ma siamo in pochissimi punti. Sappiamo che per raggiungere determinate posizioni bisogna avere continuità. Noi non vogliamo avere rimpianti alla fine di questa stagione, dobbiamo affrontare tutte le partite con grande entusiasmo. Sappiamo che la testa è la cosa più importante, su cui dobbiamo lavorare per avere continuità. Ci vogliamo giocare queste posizioni perché pensiamo di poter far bene».