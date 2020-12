Atalanta, Pessina: «Sogno un centrocampo con Locatelli e Barella»

Matteo Pessina è stato una delle sorprese della certezza Atalanta in questa prima parte di stagione: ecco le sue parole a tutto tondo

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

TORNARE AL VERONA – «La tentazione c’è stata: a Verona era stato tutto perfetto, il Verona significava avere certezze. Però l’Atalanta era il prestigio di poter giocare certe partite».

TITOLARE – «Forse non me l’aspettavo, ma ho sempre avuto la fiducia di poter mostrare la maturazione che ci si aspettava da me. Di poter dare un’impronta da giocatore diventato pronto: anche portando alla squadra l’equilibrio che le serviva, certo».

IDOLI E PREFERENZE – «Locatelli è il mio centrocampista preferito. Sarebbe bello poter pensare che Pessina-Locatelli-Barella fra qualche anno saranno il cuore del centrocampo dell’Italia: mettiamo lui in mezzo a palleggiare, io e Nicolò lo accompagniamo. Idolo? Toni Kroos, da anni: in campo e come stile di vita. Ha tutto e ha vinto tutto, già giovanissimo: sfidarlo sarà emozione pura».